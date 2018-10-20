Китайские медики извлекли 11 червей из глаза младенца - ФОТО
Китайские врачи извлекли 11 живых паразитов из глаза пятимесячного младенца. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает издание Daily Mail.
По данным издания, случай произошел в городе Сиань в китайской провинции Шэньси.
Мальчика принесла в городскую больницу его мать, которая заметила, что тот испытывает дискомфорт. При осмотре медики обнаружили у него многочисленные нематоды на глазном яблоке и под нижним веком, после чего удалили паразитов.
Врачи установили, что младенец заразился глазной инфекцией, которая была вызвана круглыми червями вида Thelazia callipaeda. Эта инфекция встречается у людей, кошек и собак, в Китае она была впервые обнаружена более 100 лет назад, сообщает издание.
Мать младенца рассказала, что в ее доме нет питомцев, однако ребенок контактировал с домашними животными их соседей.
Thelazia callipaeda является паразитической нематодой и самой частой причиной заболевания под названием телязиоз у людей, собак и кошек. К 2000 году в медицинской литературе было зарегистрировано более 250 случаев заболевания людей данной болезнью.
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