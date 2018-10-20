Трамп назвал объяснение смерти Хашукджи "заслуживающим доверия"

Президент США Дональд Трамп дал противоречивые оценки признанию Саудовской Аравии о том, что журналист Джамаль Хашукджи был убит в саудовском консульстве в Турции - он назвал гибель журналиста "неприемлемой", но само объяснение Эр-Рияда "заслуживающим доверия". Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что журналист Хашукджи погиб в результате ссоры в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. По этому делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца - замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани.

Выступая на форуме в Аризоне, Трамп заявил, что считает признание Эр-Рияда относительно гибели Хашукджи "хорошим, большим первым шагом". Он также сказал, что считает заявление Саудовской Аравии "заслуживающим доверия". Трамп также назвал "очень важным" тот факт, что королевство объявило о первых предъявленных обвинениях по данному делу и арестовало подозреваемых.

При этом Трамп назвал "неприемлемой" гибель Хашукджи.

Американский лидер также повторил, что намерен работать с конгрессом над формулировкой возможного ответа на убийство журналиста. При этом он исключил отмену многомиллиардных контрактов с Саудовской Аравией на поставку американских вооружений. Кроме того, он назвал Эр-Рияд важным противовесом влиянию Ирана.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Ранее власти Саудовской Аравии утверждали, что Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны.