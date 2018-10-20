Стала известна причина смерти соучредителя Microsoft

Причиной смерти соучредителя компании Microsoft Пола Аллена стал септический шок. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на полученное в распоряжение заключение о смерти, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно изданию, в документе указывается, что осложнения в виде иммуносупрессии и септического шока были вызваны неходжкинской лимфомой, от которой страдал Аллен.

Ранее сообщалось, что американский предприниматель скончался в Сиэтле в ночь с понедельника на вторник в возрасте 65 лет.

Пол Аллен в 1975 году совместно с Биллом Гейтсом основали компанию Microsoft, которая специализируется на разработке программного обеспечения - в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows. В 2018 году Аллен занял 44-е место в списке богатейших людей планеты по версии журнала Forbes с состоянием 20,5 миллиарда долларов.

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