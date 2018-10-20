Стала известна причина смерти соучредителя Microsoft
Причиной смерти соучредителя компании Microsoft Пола Аллена стал септический шок. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на полученное в распоряжение заключение о смерти, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Согласно изданию, в документе указывается, что осложнения в виде иммуносупрессии и септического шока были вызваны неходжкинской лимфомой, от которой страдал Аллен.
Ранее сообщалось, что американский предприниматель скончался в Сиэтле в ночь с понедельника на вторник в возрасте 65 лет.
Пол Аллен в 1975 году совместно с Биллом Гейтсом основали компанию Microsoft, которая специализируется на разработке программного обеспечения - в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows. В 2018 году Аллен занял 44-е место в списке богатейших людей планеты по версии журнала Forbes с состоянием 20,5 миллиарда долларов.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
19 Окт. 16:53 10 675
-
19 Окт. 22:27 6 382
-
19 Окт. 22:42 5 714
-
19 Окт. 22:47 5 433
-
19 Окт. 15:15 4 109