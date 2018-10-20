Ассанж подал в суд на правительство Эквадора

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, который последние шесть лет провел в посольстве Эквадора в Лондоне, подал иск против правительства Эквадора за "нарушение основных прав человека".

Как передает CNN, Ассанж обвиняет Эквадор в изоляции от внешнего мира, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В заявлении WikiLeaks уточняется, что посольство Эквадора "пригрозило лишить его защиты и отрезало его от внешнего мира".

В частности, посольство отказало журналистам и правозащитным организациям во встрече с Ассанжем, а также установило глушители сигнала, чтобы предотвратить телефонные звонки и доступ в интернет.

Напомним, Ассанж получил убежище в Эквадоре от предшественника президента Морено - Рафаэля Корреа. Он живет в посольстве Эквадора в Лондоне с июня 2012 года. Его сайт Wikileaks получил известность после публикации секретных материалов Пентагона, Госдепартамента и других государственных органов США.

Также ранее сообщалось, что Ассанж покинул пост главного редактора портала WikiLeaks, но останется в качестве издателя.

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