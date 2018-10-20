В Кабуле произошло несколько взрывов на избирательных участках - ОБНОВЛЕНО
12:38
Итальянская неправительственная организация Emergency сообщила о поступлении в хирургический центр 30 пострадавших, в том числе ребенка, который позже скончался, после взрыва вблизи избирательного участка в Кабуле, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Тридцать пациентов поступили к настоящему моменту в наш Хирургический центр после взрыва рядом с избирательным участком в Кабуле. Среди поступивших был ребенок, который скончался к моменту прибытия в центр", - сообщается в Twitter организации.
НПО Emergency - итальянская неправительственная организация, основанная в Милане в 1994 году и предоставляющая скорую медицинскую помощь в различных странах мира, в том числе в Афганистане.
-------------
11:30
Несколько взрывов прогремели в субботу на избирательных участках в столице Афганистана Кабуле.
Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местных чиновников, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Других подробностей инцидента пока не приводится.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
19 Окт. 16:53 13 688
-
19 Окт. 22:27 9 353
-
19 Окт. 22:42 8 694
-
19 Окт. 22:47 6 165
-
19 Окт. 23:20 5 986