В Британии перенесли праздничный фейерверк из-за белухи в Темзе
В Великобритании перенесут праздничный фейерверк в честь Ночи Гая Фокса из-за поселившейся в Темзе белухи Бенни. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Бенни отбился от стаи и поселился в Темзе неподалеку от города Грейвсенд в прошлом месяце. 2 ноября в городе должно были состояться праздничные мероприятия, в том числе крупный запуск фейерверков с баржи. Ожидается, что на празднование соберутся около 15 тыс. человек.
Однако в совете района Грэйвшем решили, что фейерверки напугают животное и постановили перенести шоу.
"Хотя мы понимаем, что это разочарует тысячи жителей и посетителей, которые смотрят на наш фантастический фейерверк каждый год, мы должны убедиться, что наш специальный гость будет в безопасности и будет чувствовать себя хорошо", - заявил глава совета Дэвид Тернер.
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