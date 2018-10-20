Саудовская Аравия признала смерть журналиста в своем консульстве

Саудовская Аравия подтвердила смерть журналиста Джамаля Хашогги из-за конфликта в консульстве в Турции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление генпрокурора страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Саудовские власти решили отправить в отставку сотрудника разведки генерала Ахмеда Ассири и лишить его статуса советника королевского двора. По словам генпрокурора, уволен и советник кронпринца Сауд аль-Кахтани.

По данным саудовских властей, Хашогги был убит в результате конфликта с людьми, которых он встретил в консульстве. При этом не уточняется, кем были эти люди. По данному делу задержаны 18 подданных Саудовской Аравии. Генпрокурор рассказал, что расследование гибели журналиста продолжается.

Ранее 19 октября президент США Дональд Трамп признал, что пропавший саудовский журналист, вероятно, мертв.

Хашогги исчез 2 октября 2018 года после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Он направился туда для получения документов о разводе. По свидетельству спутницы журналиста, из здания он так и не вышел. Сотрудники диппредставительства утверждают, что мужчина ушел из здания живым.

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