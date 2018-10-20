Крысы пожирают "Большое яблоко": в Нью-Йорке нашествие грызунов
20 октября 2018 12:57 230
Жители Нью-Йорка жалуются на нашествие крыс, которые ведут себя, словно полноправные хозяева Большого яблока.
Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, в частности, покоя от грызунов нет в Бронксе - настоящие крысы-гиганты поселились в местном муниципальном доме, квартиры в котором сдают в аренду местные власти.
На кухнях жителей дома свободно бродят крысы величиной с котят. И уже есть первый пострадавший - грызуны покусали одного младенца.
Не зная, куда деться, дети в страхе прячутся на кроватях в собственных комнатах, пока их родители призывают власти избавить их от крыс или переселить в другое жилье.
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