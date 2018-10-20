Выборы в Афганистане продлили из-за хаоса после взрывов в Кабуле

20 октября 2018 13:05

Голосование на парламентских выборах в Афганистане было решено продлить до 21 октября из-за хаоса, который возник после взрывов, произошедших в Кабуле. Об этом сообщает Reuters со Центральную избирательную комиссию, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам председателя ЦИК, из-за организационных и технических проблем в ряд избирательных округов не смогли вовремя доставить материалы для голосования.

Также сообщается о путанице на участках с биометрическими данными зарегистрировавшихся избирателей, поврежденном оборудовании и многочасовых задержках.

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