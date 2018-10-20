23-этажный жилой дом, в течении 10 секунд превратился в пыль - ВИДЕО
20 октября 2018 13:23 354
23-этажное здание, расположенное в густонаселённом районе города Харбин (провинция Хэйлунцзян, КНР) демонтировали посредством контролируемого подрыва, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Утром, 19 октября 23-этажный жилой дом, высотою 87 метров, общей площадью 33350 квадратных метров, построенный в 1993 году - в течении 10 секунд превратился в пыль.
Рабочие, принимавшие участие в сносе сооружения, позже посетовали, что здание исчезло слишком быстро и они не успели запечатлеть потрясающее зрелище.
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