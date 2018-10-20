Редкий лунный метеорит продан за огромную сумму на аукционе в США

Лунный метеорит весом 5,5 кг продан на аукционе в США за $612,5 тысяч, передает Day.Az со ссылкой на RT.

"Наш редкий и замечательный лунный метеорит был продан прошлой ночью более чем за 600 тысяч долларов", - говорится в сообщении аукционного дома RR Auction.

На сайте аукциона отмечается, что редкий камень известен как Лунный паззл - он состоит из шести фрагментов, которые формируют метеорит массой 5,5 кг.

Уточняется, что метеорит откололся от Луны в далёком прошлом и был обнаружен в пустыне на северо-западе Африки в 2017 году.

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