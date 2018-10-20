Греция намерена расширить территориальные воды до 12 миль

Министерство иностранных дел Греции подготовило проекты указов президента о постепенном расширении до 12 миль территориальных вод страны, оно начнется с западных островов. Об этом сообщил экс-министр Никос Котзиас на церемонии передачи дел МИДа премьеру Алексису Ципрасу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Котзиас несколько дней назад подал в отставку с поста министра иностранных дел, премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что сам возглавит министерство, чтобы завершить процесс ратификации Преспанского соглашения с бывшей югославской республикой Македония.

"Наша внешняя политика закрывает 120-летний вопрос и открывает и реализует расширение суверенитета страны. Он простирается от Оттони (остров в Ионическом море) до Антикитиры. Он расширяется с 6 до 12 миль. Впервые после того, как мы получили Додеканесские острова. Соответствующие президентские указы готовы", - сказал Котзиас.

По его словам, расширение зоны будет постепенным и начнется с Ионических островов, затем дойдет до Крита.

Как отметил Котзиас, это соответствует международному праву. Ципрас заявил, что данная работа будет продолжена.

Сейчас территориальные воды Греции составляют 6 миль, воздушное пространство - 10 миль.

Турция заявляла, что расширение территориальных вод до 12 миль станет казус белли (формальный повод для объявления войны). Однако на данном этапе оно не коснется островов Эгейского моря.

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