Российский автомат назван одним из самых опасных в мире
20 октября 2018 18:07 250
Портал National Interest включил российский автомат АК-74М в список наиболее опасных винтовок мира, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Портал отмечает, что автомат был разработан в 1970-х годах в качестве замены АК-47. Основное различие заключалось в использовании более легких 5,45-миллиметровых боеприпасов.
Кроме АК-74М в список вошли английская винтовка SA80A2, американский карабин М4, французский FAMAS и немецкий HK416.
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