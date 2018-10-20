Российский автомат назван одним из самых опасных в мире

20 октября 2018 18:07

Портал National Interest включил российский автомат АК-74М в список наиболее опасных винтовок мира, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Портал отмечает, что автомат был разработан в 1970-х годах в качестве замены АК-47. Основное различие заключалось в использовании более легких 5,45-миллиметровых боеприпасов.

Кроме АК-74М в список вошли английская винтовка SA80A2, американский карабин М4, французский FAMAS и немецкий HK416.

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