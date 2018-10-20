Власти Индии уточнили число жертв при наезде поезда: 59 погибших

20 октября 2018 14:56

Власти Индии уточнили число погибших при наезде поезда на толпу в городе Амритсар. Как сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра штата Панджаб, жертвами аварии стали 59 человек, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам чиновника, различные травмы получили еще 57 человек. Он не стал комментировать причины аварии и подчеркнул, что расследование инцидента будет завершено в течение нескольких недель.

Авария, о которой идет речь, произошла 19 октября во время празднования Дашары - индуистского фестиваля, символизирующего победу добра над злом.

Толпа стояла на железнодорожных путях, наблюдая за сожжением чучела Раваны. По словам очевидцев, приближающийся поезд было невозможно услышать из-за треска огня.

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