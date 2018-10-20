В Афганистане террорист-смертник устроил взрыв

20 октября 2018 17:27

В столице Афганистана Кабуле террорист-смертник устроил взрыв. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей правоохранительных органов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным полиции, в результате взрыва погибли не менее 10 человек, множество ранены.

Ранее сообщалось, что в результате взрывов на участках выборов в Афганистане пострадали 110 человек, 15 погибли.

До этого в разных районах города произошло три взрыва.

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