В Афганистане террорист-смертник устроил взрыв
20 октября 2018 17:27 191
В столице Афганистана Кабуле террорист-смертник устроил взрыв. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей правоохранительных органов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным полиции, в результате взрыва погибли не менее 10 человек, множество ранены.
Ранее сообщалось, что в результате взрывов на участках выборов в Афганистане пострадали 110 человек, 15 погибли.
До этого в разных районах города произошло три взрыва.
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