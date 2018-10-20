В Афганистане задержали четырех подозреваемых в причастности к взрывам

Полиция задержала четырех человек по подозрению в причастности к взрывам в день выборов в нижнюю палату парламента Афганистана, сообщается на сайте афганского МВД, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Полиция задержала двух подозреваемых в организации террористических актов на избирательных участках в день выборов... еще два человека были задержаны полицией, у них было обнаружено оружие, на которое они не имели разрешения", - сообщается в заявлении МВД.

По данным МВД, задержанные были переданы департаменту по борьбе с тяжкими преступлениями для дальнейшего расследования.

Ранее представитель афганского МВД сообщал РИА Новости, что в субботу вблизи избирательных участков в Кабуле прогремели не менее трех взрывов. Всего, как информировал глава афганского ведомства, на территории страны в этот день было зафиксировано 192 вооруженных инцидента, в том числе террористические атаки и взрывы. Агентство Пажвак сообщило, что жертвами атак стали по меньшей мере 44 человека, еще 238 человек пострадали.

Министр внутренних дел республики Ваис Бармак, слова которого приводит телеканал TOLO News, отмечал, что в субботу погибли не менее 10 полицейских, один военнослужащий и 17 мирных жителей.