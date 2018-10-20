Экстренная посадка самолета на шоссе в Калифорнии - ВИДЕО

В Сети появилось видео экстренной посадки одномоторного самолета Piper PA-28-161 на шоссе в Калифорнии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как самолет сел на автомагистраль, аккуратно рассчитав расстояние между машинами. При этом водители разъехались в стороны, но продолжили движение.

Как сообщают местные СМИ, на борту находились два человека - пилот-инструктор и 35-летний ученик. Когда возникли проблемы с двигателем, инструктор взял управление на себя.

После посадки самолет отбуксировали на место стоянки.

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