Экстренная посадка самолета на шоссе в Калифорнии - ВИДЕО
20 октября 2018 19:18 178
В Сети появилось видео экстренной посадки одномоторного самолета Piper PA-28-161 на шоссе в Калифорнии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
На кадрах, снятых очевидцами, видно, как самолет сел на автомагистраль, аккуратно рассчитав расстояние между машинами. При этом водители разъехались в стороны, но продолжили движение.
Как сообщают местные СМИ, на борту находились два человека - пилот-инструктор и 35-летний ученик. Когда возникли проблемы с двигателем, инструктор взял управление на себя.
После посадки самолет отбуксировали на место стоянки.
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