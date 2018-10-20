Саудовские богословы поддержали решения властей по делу Хашукджи
Генеральный секретариат Совета мусульманских богословов Саудовской Аравии заявил, что решения короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи идут в русле мусульманского права - шариата, говорится в заявлении совета, опубликованном на его сайте, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Государственные СМИ Саудовской Аравии распространили в ночь на субботу сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела незапланированная ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.
"Директивы и решения, принятые хранителем двух святых мечетей королем Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом после несчастного случая, забравшего жизнь Джамаля Хашукджи, соответствуют принципам справедливости и равенства согласно исламскому праву, которые позволяют привлечь к ответственности любого, кто допустил излишества или упущения независимо от обстоятельств и соображений", - отметили богословы.
Саудовский журналист Хашукджи работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США. Он подвергал критике действия саудовских властей после назначения наследным принцем Мухаммеда бен Салмана.
Хашукджи пропал в Турции 2 октября после того, как пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле за документами для повторной женитьбы. Вместе с ним к консульству пришла его невеста, гражданка Турции, однако ее не пустили в здание дипмиссии. Она прождала журналиста пять часов, после чего обратилась в полицию, когда сотрудники консульства сказали ей, что Хашкуджи будто уже ушел.
В течение более двух недель руководство саудовских дипмиссий в Турции утверждало, что журналист покинул консульство, а через день после исчезновения Хашукджи наследный принц Саудовской Аравии в интервью агентству Блумберг высказал уверенность в том, что журналист покинул консульство живым, и его нет на территории королевства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!