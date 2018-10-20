Актер из "Игры престолов" намекнул на смерть своего персонажа
20 октября 2018 19:20 223
Актер Питер Динклейдж, снимающийся в "Игре престолов", намекнул на гибель своего героя Тириона Ланнистера в восьмом сезоне сериала, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Думаю, его история получила очень хороший конец. Что бы там ни было, смерть была бы для него отличным финалом", - сказал артист в интервью изданию Vulture.
По словам Динклейджа, последний съемочный день был "красив и печален". Актер отметил, что на площадке собралось множество людей, работавших над сериалом с самого начала проекта.
"Игра престолов" получила популярность благодаря неожиданным поворотам сюжета, включая гибель главных героев. Сериал снимают с 2011 года, за это время он получил 38 премий "Эмми".
Выход восьмого сезона намечен на первую половину 2019 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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