В Канаде из-за трещины на лобовом стекле экстренно сел самолет
Самолет исландской авиакомпании Icelandair совершил в ночь на субботу экстренную посадку в аэропорту в канадской провинции Квебек после того, как на лобовом стекле кабины пилота была обнаружена 20-сантиметровая трещина, сообщает телеканал CTV News, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным телеканала, самолет, на борту которого находились 155 пассажиров и семь членов экипажа, вылетел из Орландо (американский штат Флорида) в столицу Исландии Рейкьявик. Отмечается, что находившихся на борту самолета пассажиров не проинформировали о совершении экстренной посадки.
"Было довольно страшно, потому что мы понимали, что что-то происходит, но не знали, что именно", - заявил телеканалу один из пассажиров самолета, который отметил, что сидевший возле него человек заметно дрожал.
Как сообщила авиакомпания Icelandair, уже в субботу пассажиры самолета полетят другим рейсом.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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