Глава Мексики предложил Трампу инвестировать в проблему мигрантов

Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, вступающий в должность 1 декабря, предложил президенту США Дональду Трампу инвестировать 30 миллиардов долларов в решение проблем мигрантов из Центральной Америки, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Это план по инвестициям, который предполагает вложение 30 миллиардов долларов для развития Центральной Америки и нашей страны", - приводит портал Excelsior заявление Лопеса Обрадора во время визита в город Монтеррей.

По его словам, этот план похож на то, что делал президент США Франклин Рузвельт для преодоления последствий Великой депрессии 1929 года, а именно направил усилия на создание рабочих мест.

Ранее Лопес Обрадор пообещал обеспечить мигрантов из стран Центральной Америки рабочими визами сразу после своего вступления в должность.

В настоящий момент караван гондурасских мигрантов подошел к границе Мексики с Гватемалой на своем пути в США. В нем идут несколько тысяч человек, часть из них в пятницу предприняла попытку насильно прорваться через кордоны на границе. Ранения получили несколько мексиканских полицейских.