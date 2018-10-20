В Камеруне вооруженные боевики похитили пятерых детей из школы
Вооруженная группа боевиков похитила пять детей в пятницу из школы в городе Баменда в северо-западном регионе Камеруна, сообщает издание Journal du Cameroun, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Согласно источникам издания, группа вооруженных боевиков напала на среднюю школу Atiela и похитила шесть учеников. Сообщается, что одной из похищенных учениц впоследствии удалось сбежать. У девочки на ногах были ушибы, ей была оказана медицинская помощь.
Сотрудники службы безопасности организовали погоню и открыли стрельбу по похитителям, однако задержать их не удалось. Судьба остальных детей пока неизвестна.
Как отмечает издание, в Северо-Западном и Юго-Западном регионах повстанцы нападают на школы, в результате чего многие учреждения вынуждены прекратить функционирование, а ученикам приходится посещать школы в более безопасных регионах страны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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