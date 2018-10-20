Radio France подала жалобу против экс-кандидата в президенты Франции

Радиостанция Radio France подала жалобу против лидера левой партии "Непокорившаяся Франция" Жана-Люка Меланшона, кандидата в президенты на выборах во Франции в 2017 году, за оскорбления в адрес журналистов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Radio France подала жалобу против Жана-Люка Меланшона за его комментарии в отношении журналистов радиостанции", - говорится в микроблоге радио в Twitter.

Радиостанция France Info, в свою очередь, сообщает, что жалоба поступила на следующий день после публикации видео, в котором Меланшон называет "кретинами" журналистов France Info, которые вели расследование о его счетах во время предвыборной кампании.

Сообщество журналистов Radio France также отреагировало на оскорбления в "открытом письме "кретинов France Info" Жану-Люку Меланшону", в котором заявили, что "в отличие от Меланшона, который заявляет о том, что является святым человеком, для журналистов "святой" является только информация".

Директор Radio France Сибиль Вель также выразила поддержку журналистам радиостанции и оценила их профессионализм и качество расследования, отметив, что "нападки Жана-Люка Меланшона безосновательны и неразумны".

Во вторник французская полиция провела обыски в квартире Меланшона, а также в домах его помощников. По данным СМИ, обыски проходили в рамках расследований фиктивного трудоустройства помощников европарламентариев и растраты государственных средств в ходе избирательной кампании. Французские телеканалы широко транслируют видео, на котором Меланшон бурно возмущается происходящими обысками и толкает прокурора.