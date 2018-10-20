В России цирковую гимнастку госпитализировали после падения с высоты

Молодая гимнастка упала с высоты в субботу на фестивале циркового искусства "Под сводом старого шатра" в цирке Новокузнецка, она госпитализирована с переломом руки, сообщается на сайте администрации города, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Во время конкурсной программы XI Всероссийского фестиваля-конкурса циркового искусства "Под сводом старого шатра" при исполнении спортивно-акробатического номера на полотнах гимнастка коллектива "Ромашка" Центра шоу-развлечений "Ромашково" города Красноярска упала с высоты", - говорится в сообщении.

В городской администрации отметили, что девушке была оказана первая медицинская помощь, затем ее госпитализировали в Городскую клиническую больницу №29. Гимнастке проведено полное медицинское обследование, сейчас она находится под наблюдением врачей.

"Я только что из больницы. Самое главное, что позвоночник и спина в порядке, все нормально. Яна уже рвалась на манеж, но с докторами не поспоришь, сказали лежать, отдыхать. Есть, конечно, перелом руки", - приводятся в сообщении слова руководителя циркового коллектива "Ромашка" Павла Армянинова.

Он извинился перед зрителями за инцидент и сказал, что коллектив не снимается с конкурсного просмотра. Видео его обращения к зрителям размещено в официальном аккаунте в Instagram управления культуры администрации Новокузнецка.