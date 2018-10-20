В мавзолей Ленина вызвали скорую - ФОТО
20 октября 2018 21:50 172
В мавзолей Ленина на Красной площади вызвали скорую, сообщает телеканал "360", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В дежурной части мавзолея сообщили, что плохо стало одному из посетителей в составе экскурсии.
Фотография, на которой медики вбегают в мавзолей Ленина на Красной площади, стала вирусной в социальных сетях.
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