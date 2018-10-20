В мавзолей Ленина вызвали скорую - ФОТО

В мавзолей Ленина на Красной площади вызвали скорую, сообщает телеканал "360", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В дежурной части мавзолея сообщили, что плохо стало одному из посетителей в составе экскурсии.

Фотография, на которой медики вбегают в мавзолей Ленина на Красной площади, стала вирусной в социальных сетях.