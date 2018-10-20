В Германии профессора оштрафовали на 2250 евро за запоздалое возвращение книг

В Германии профессора, которая читает лекции в немецком университете Нижнего Рейна, оштрафовали на 2250 евро за шестинедельную задержку библиотечных книг. Теперь она оспаривает это решение в суде, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Как стало известно, женщина взяла в библиотеке университета 50 книг для научной работы в начале летнего семестра 2015 года. Она должна была вернуть их до начала летних каникул в июне, но сделала это только в сентябре. По ее словам, сообщений университета о просрочке она не видела, так как была в отпуске.

Отмечается, что для бесплатного пользования книгами на летних каникулах ей просто нужно было обратиться за продлением срока хранения по окончанию академического года.

Сначала штраф составлял по два евро за книгу, потом - пять. За 30 дней он вырос до 20 евро за книгу, а к нему еще добавились административные сборы в размере 25 евро за каждую книгу.

Адвокат профессора считает непропорционально высоким штраф в размере 1000 евро за запоздалое возвращение книг и еще 1250 евро административных сборов.