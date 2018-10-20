Дубль Роберта Левандовски позволил "Баварии" победить в меньшинстве

20 октября 2018 22:10

Футболисты мюнхенской "Баварии" на выезде в меньшинстве одержали победу над "Вольфсбургом" в матче восьмого тура чемпионата Германии, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Субботняя игра в Вольфсбурге завершилась победой действующих чемпионов Бундеслиги со счетом 3:1. В составе "Баварии" дубль сделал Роберт Левандовски (30-я и 49-я минуты), еще один гол на счету Хамеса Родригеса (72). У "Вольфсбурга" отличился Ваутер Вегорст (63). На 57-й минуте с поля был удален полузащитник мюнхенцев Арьен Роббен.

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