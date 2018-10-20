Двенадцать человек убиты в Нигерии в результате нападения "Боко харам"

По меньшей мере 12 фермеров были убиты в субботу в результате нападения боевиков радикальной группировки "Боко харам" в штате Борно на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщило AFP, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, боевики около 10:00 прибыли на двух грузовых автомобилях в населенный пункт Калле, расположенный в 20 км от Майдугури. "Они использовали мачете, чтобы убить своих жертв, которые работали в полях, - рассказал агентству лидер местного отряда самообороны Бабакура Коло. - К настоящему времени мы обнаружили 12 тел в полях и в прилегающем кустарнике". Три человека получили ранения.

"Боевики не использовали имевшееся у них огнестрельное оружие, чтобы не привлечь внимание нигерийских солдат, которые находились в соседнем населенном пункте Молай, - указал другой представитель отряда самообороны Ибрагим Лиман. - Когда фермеры заметили, что боевики приближаются к их полям, они начали разбегаться в разные стороны, но нападавшие начали их преследовать". Кроме того, собеседник подтвердил, что в результате атаки были убиты 12 человек, еще трое получили тяжелые ранения.

Как отмечает AFP, нельзя достоверно установить, какая именно фракция "Боко харам" совершила нападение, но известно, что аналогичные атаки на деревни и мирных жителей неоднократно совершал отряд "Боко харам" под руководством полевого командира Абубакара Шекау, действующий в районе лесного массива Самбиса.

"Боко харам" ("Западное образование - грех" в переводе с языка хауса) - исламистская группировка, действующая на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения на территориях соседних стран - Нигера, Камеруна и Чада.

С 2009 года боевиками "Боко харам" в странах бассейна озера Чад убито более 20 тыс. человек. Около 2,6 млн человек стали беженцами и перемещенными лицами. В марте 2015 года группировка присягнула на верность террористической организации "Исламское государство".