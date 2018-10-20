Роналду установил еще один рекорд

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, забившим 400 голов в пяти сильнейших европейских чемпионатах. Свой 400-й мяч Роналду забил, открыв счет в матче чемпионата Италии с "Дженоа", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Пятью сильнейшими лигами мира считаются чемпионаты Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. 33-летний Роналду за свою карьеру выступал за английский "Манчестер Юнайтед", где забил 84 мяча в 196 играх, мадридский "Реал" - 311 мячей в 292 играх. В летнее трансферное окно Роналду перешел в "Ювентус" и во встрече с "Дженоа" забил пятый мяч в чемпионате Италии.

Второе место по количеству мячей, забитых в пяти сильнейших лигах Европы, занимает аргентинец Лионель Месси, выступающий за испанскую "Барселону" на протяжении всей карьеры. На счету 31-летнего форварда 389 мячей в 426 матчах чемпионата Испании.

Роналду является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, четырехкратным обладателем "Золотого мяча", а также чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА.

В составе сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы 2016 года.