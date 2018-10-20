В Италии оштрафовали женщин, ходивших по квартире в туфлях на шпильках

Прокуратура итальянского города Виченца оштрафовала семью из трех женщин из-за их любви к обуви на высоком каблуке, которая не давала спокойно жить их соседям снизу, пишет местная газета Corriere del Veneto, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Конфликт между жильцами начался еще четыре года назад, когда в дом въехала новая семья. Вскоре от них стали поступать жалобы на соседей, живущих этажом выше: они утверждали, что мать и две ее дочери до позднего вечера ходят по квартире в туфлях на шпильках, производя характерный шум. Новые жильцы, которым нужно было рано вставать на работу, не могли спать и даже обратились к управдому, который тщетно пытался вразумить дам.

Как отмечается в сообщении, пострадавшая сторона написала заявление в прокуратуру, обвинив соседей в нарушении тишины и своего домашнего покоя. Любительницы шпилек получили штраф в 500 евро. Но, как пишет издание, самое главное - дамы, похоже, сменили домашние привычки, и цокот каблуков прекратился.