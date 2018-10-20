Впечатляющая серия "ПСЖ": Неймар и компания победили во всех матчах нового сезона

"ПСЖ" на своем поле разгромил "Амьен" в матче десятого тура чемпионата Франции по футболу, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Встреча, прошедшая в Париже, завершилась со счетом 5:0. Голы забили Маркиньос (12-я минута), Адриен Рабьо (42), Юлиан Дракслер (80), Килиан Мбаппе (82) и Мусса Диаби (87). "ПСЖ" одержал десятую победу в десяти матчах и лидирует в турнирной таблице с 30 очками.

Самый дорогой футболист мира Неймар не попал в заявку на матч. Кстати, в субботу стало известно, что бразильский нападающий в четвертый раз бросил свою девушку - телеведущую и модель Бруну Маркезини. Роман пары начался в 2012 году, но с тех пор они три раза расставались и сходились вновь.