Автомобиль с российскими туристами сорвался со скалы на Кипре

В национальном парке Акамас на Кипре автомобиль с российскими туристами сорвался со скалы, сообщает Cyprus Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Супруги из России погибли после падения арендованной ими машины с обрыва высотой 30 метров.

Сообщается, что погибшим было 58 и 48 лет, они прибыли на Кипр 10 октября на две недели для отдыха в Пафосе.

Причины произошедшего уточняются.