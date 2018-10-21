Автомобиль с российскими туристами сорвался со скалы на Кипре

21 октября 2018 00:01

В национальном парке Акамас на Кипре автомобиль с российскими туристами сорвался со скалы, сообщает Cyprus Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Супруги из России погибли после падения арендованной ими машины с обрыва высотой 30 метров.

Сообщается, что погибшим было 58 и 48 лет, они прибыли на Кипр 10 октября на две недели для отдыха в Пафосе.

Причины произошедшего уточняются.

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