Автомобиль с российскими туристами сорвался со скалы на Кипре
21 октября 2018 00:01 205
В национальном парке Акамас на Кипре автомобиль с российскими туристами сорвался со скалы, сообщает Cyprus Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Супруги из России погибли после падения арендованной ими машины с обрыва высотой 30 метров.
Сообщается, что погибшим было 58 и 48 лет, они прибыли на Кипр 10 октября на две недели для отдыха в Пафосе.
Причины произошедшего уточняются.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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