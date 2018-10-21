Месси получил травму в матче с «Севильей»

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил травму в матче девятого тура чемпионата Испании против "Севильи", сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Аргентинец получил повреждение руки после неудачного падения. Отмечается, что степень серьезности травмы на данный момент неизвестна.