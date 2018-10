Фильм "Радость" получил главный приз Лондонского кинофестиваля

Фильм "Радость" (Joy, 2018), снятый родившейся в Австрии женщиной-режиссером с иранскими корнями Судабех Мортезаи, был признан лучшей картиной 62-го Лондонского кинофестиваля. Список лент, которые удостоились наград в этом году, был в субботу оглашен организаторами смотра, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Вторая режиссерская работа Мортезаи уже была отмечена одной из наград Веницианского кинофестиваля. Фильм рассказывает истории девушек из Нигерии, которых привозят в Европу и принуждают заниматься проституцией. Его главная героиня, которую зовут Джой ("радость" в переводе с английского), оказывается в Вене и со временем привыкает к жизни секс-работницы, будучи не в силах разорвать порочный круг и изменить свою жизнь. Члены жюри назвали картину "уникальной и провокативной лентой, которая рисует шокирующую картину стойкости людей, оказавшихся в нечеловеческих условиях".

В общей сложности на гран-при фестиваля претендовали 10 картин, снятых кинематографистами из Великобритании, Венгрии, Италии, Китая, США и других стран. Среди фильмов, отобранных в основной конкурс смотра, жюри также особо отметило криминальную драму производства Колумбии "Перелетные птицы" (Pajaros de verano, 2018). Гости фестиваля также имели возможность познакомиться с работами шести российских и советских режиссеров, однако их фильмы были включены лишь во внеконкурсную программу. На Лондонском кинофестивале демонстрировались фильмы "Лето" Кирилла Серебренникова, "Профайл" Тимура Бекмамбетова и "Довлатов" Алексея Германа-младшего.

Лучшей документальной лентой была признана работа итальянца Роберто Минервини "Что вы станете делать, когда весь мир будет гореть?" (What You Gonna Do When The World's On Fire?), посвященная проблеме предвзятого отношения американской полиции к чернокожим. Лучшим дебютом был признан фильм о балерине-трансгендере "Девочка" (Girl, 2018) бельгийца Лукаса Донта, который ранее получил "Золотую камеру" как лучший дебютант на Каннском кинофестивале.

Лондонский фестиваль, открывшийся в этом году 10 октября, является крупнейшим кинофестивалем Великобритании и проводится под патронажем Британского института кино. Впервые он прошел в 1956 году. Россиянин Андрей Звягинцев - один из всего двух режиссеров за более чем полувековую историю смотра, работы которых дважды завоевывали его главный приз. В 2014 году гран-при Лондонского кинофестиваля был отмечен фильм Звягинцева "Левиафан", а в 2017-м престижная награда досталась его ленте "Нелюбовь".