На шахте в Китае 22 человека заблокированы под землей

21 октября 2018 07:20

По меньшей мере 22 человека заблокированы под землей на одной из угольных шахт китайской восточной провинции Шаньдун в результате горного удара, приведшего к обвалу горных пород, сообщает в воскресенье Центральное телевидение КНР, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в субботу вечером около 23.00 по местному времени на шахте компании "Лунюнь" в уезде Юньчэн округа Хэцзэ провинции Шаньдун.

В настоящий момент продолжаются спасательные работы, о состоянии горняков информации пока нет.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az