На шахте в Китае 22 человека заблокированы под землей

По меньшей мере 22 человека заблокированы под землей на одной из угольных шахт китайской восточной провинции Шаньдун в результате горного удара, приведшего к обвалу горных пород, сообщает в воскресенье Центральное телевидение КНР, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в субботу вечером около 23.00 по местному времени на шахте компании "Лунюнь" в уезде Юньчэн округа Хэцзэ провинции Шаньдун.

В настоящий момент продолжаются спасательные работы, о состоянии горняков информации пока нет.