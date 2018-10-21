На шахте в Китае 22 человека заблокированы под землей
21 октября 2018 07:20 101
По меньшей мере 22 человека заблокированы под землей на одной из угольных шахт китайской восточной провинции Шаньдун в результате горного удара, приведшего к обвалу горных пород, сообщает в воскресенье Центральное телевидение КНР, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Инцидент произошел в субботу вечером около 23.00 по местному времени на шахте компании "Лунюнь" в уезде Юньчэн округа Хэцзэ провинции Шаньдун.
В настоящий момент продолжаются спасательные работы, о состоянии горняков информации пока нет.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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