Трамп захотел женщину на посту постпреда США в ООН

21 октября 2018 07:31

Президент США Дональд Трамп заявил, что он хочет, чтобы интересы США в ООН представляла женщина. Слова президента передает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее стало известно, что нынешний постоянный представитель Соединенных Штатов в ООН, Никки Хейли, покинет этот пост в конце года по собственному желанию.

Трамп рассказал, что в данный момент он проводит собеседования с пятью кандидатами на эту должность. Он отметил, что среди них три женщины и двое мужчин. Также американский лидер пообещал, что он выберет новым постпредом "лучшего кандидата".

"Мы выберем кого-нибудь в ближайшее время", - заверил Трамп.

Ранее издание Politico сообщало, что Трамп рассматривает официального представителя Госдепа Хизер Науэрт в качестве кандидата на пост постпреда Соединенных Штатов в ООН.

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