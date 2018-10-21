Жертвами столкновений в Нигерии стали более 50 человек

21 октября 2018 07:36

Более 50 человек погибли в ходе столкновений в нигерийском штате Кадуна, сообщает местное издание Nation со ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет издание, в ходе начавшихся в четверг столкновений погибли 55 человек. Полиция была вынуждена вмешаться, 22 человека были задержаны и допрошены.

В свою очередь агентство Франс Пресс сообщает, что причиной столкновений стал конфликт на рынке между мусульманскими и христианскими грузчиками.

"Президент Мохаммаду Бухари осуждает недавние межобщинные столкновения в Касуван Магани, штат Кадун", - цитирует агентство коммюнике.

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