Определены самые популярные страны у путешественников-одиночек

Все больше людей предпочитают отправляться в путешествия самостоятельно и в одиночестве, сообщает Lonely Planet со ссылкой на рейтинг Flash Pack, который проанализировал 4000 заказов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

У одиноких путешественников в возрасте от 30 до 40 лет с начала 2018 года особенно популярным направлением оказалась Шри-Ланка.

Самые яркие впечатления туристам-одиночкам, согласно отзывам, подарили восхождение на вершину знаменитой скалы Сигирия на закате и велопутешествия к древним храмам Полоннарувы.

Перу оказалась второй наиболее популярной страной у индивидуальных путешественников в возрасте от 30 до 40 лет. Большим спросом у туристов пользовались восхождения на Радужные горы и парусный спорт на Амазонке.