Определены самые популярные страны у путешественников-одиночек
21 октября 2018 07:50 238
Все больше людей предпочитают отправляться в путешествия самостоятельно и в одиночестве, сообщает Lonely Planet со ссылкой на рейтинг Flash Pack, который проанализировал 4000 заказов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости
У одиноких путешественников в возрасте от 30 до 40 лет с начала 2018 года особенно популярным направлением оказалась Шри-Ланка.
Самые яркие впечатления туристам-одиночкам, согласно отзывам, подарили восхождение на вершину знаменитой скалы Сигирия на закате и велопутешествия к древним храмам Полоннарувы.
Перу оказалась второй наиболее популярной страной у индивидуальных путешественников в возрасте от 30 до 40 лет. Большим спросом у туристов пользовались восхождения на Радужные горы и парусный спорт на Амазонке.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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