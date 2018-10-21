Трамп заявил о выходе из договора о РСМД

Президент Дональд Трамп заявил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Накануне СМИ сообщали, что советник американского лидера Джон Болтон намерен в ходе своего визита в Россию уведомить о выходе США из соглашения.

Трамп заявил, что США соблюдали договор, но Россия "не следовала соглашению". "Россия нарушает соглашение. Они нарушают его много лет. Я не знаю, почему президент (США Барак) Обама не вел переговоры или не вышел (из соглашения)", - сказал Трамп.

Комментируя свое решение, глава государства заявил, что США необходимо "развивать эти вооружения".

В последнее время Россия и США обвиняли друг друга в нарушении ДРСМД. В конгрессе предлагали разработать документ, закрепляющий обвинения в адрес российской стороны. Это позволило бы Вашингтону выйти из договора, как это было с соглашением по ПРО.

Москва, в свою очередь, многократно отмечала, что строго соблюдает все условия соглашения. При этом глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что российская сторона имеет серьезные вопросы к американским коллегам по поводу исполнения некоторых пунктов договора.

Российские власти указывали, что США размещают в Польше и Румынии установки, которые могут запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк". Это, в свою очередь, запрещено условиями ДРСМД. Москва также подчеркивала, что американские военные разрабатывают ударные беспилотники и финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.