Гонщик "Мерседеса" Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при США

Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации Гран-при США. Соревнования проходят на автодроме в Остине (штат Техас), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Хэмилтон показал на лучшем круге время 1 минута 32,237 секунды. Вторым стал пилот "Феррари" немец Себастьян Феттель (+0,061), третьим - его партнер по команде финн Кими Райкконен (+0,070).

При этом в гонке с первого рядя с Хэмилтоном стартует Райкконен, так как Феттель был оштрафован на три позиции по итогам свободных заездов.

Российский гонщик "Уильямса" Сергей Сироткин не смог выйти во второй сегмент квалификации, показав 17-й результат, но будет стартовать 15-м, так как оба пилота "Торо Россо" займут место в последнем ряду стартовой решетки из-за смены комплектующих. Партнер Сироткина по команде канадец Лэнс Стролл занял 18-е место.

Гонка Гран-при США пройдет в воскресенье.