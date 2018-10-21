На Тайване зафиксировано землетрясение
21 октября 2018 09:18 167
В воскресенье, 21 октября, утром в восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 4,4. Подземные толчки ощущались на территории уездов Хуалянь, Наньтоу, Илань и в городе Тайчжун. Данных о пострадавших и ущербе пока не поступало, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.
Эпицентр сейсмического события располагался в 25 километрах от города Хуалянь, его очаг залегал на глубине 63 километров, передает ТАСС.
Остров Тайвань с населением около 23 миллионов человек находится в одной из наиболее сейсмически активных зон Восточной Азии, вследствие чего там регулярно происходят землетрясения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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