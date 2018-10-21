Трамп допустил заключение нового ДРСМД с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп допустил заключение нового соглашения о ракетах средней и меньшей дальности с Россией и Китаем после выхода Вашингтона из ДРСМД с РФ. Такие слова глава государства произнес в субботу, отвечая на вопросы журналистов после выступления перед сторонниками в штате Невада. Трансляцию беседы Трампа с прессой вел телеканал Fox News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нам придется разрабатывать такие вооружения [ракеты средней и меньшей дальности] до тех пор, пока Россия не придет к нам, пока Китай не придет к нам, все они не придут к нам и не скажут: "Давайте в самом деле поумнеем, и никто из нас не будет разрабатывать эти вооружения", - сказал Трамп. - Но, если Россия делает это, и Китай делает это, а мы придерживаемся соглашения [ДРСМД], это неприемлемо".

По мнению главы вашингтонской администрации, Россия нарушала ДРСМД "на протяжении многих лет". "Я не знаю, почему [бывший] президент [США Барак] Обама не провел [в связи с этим] переговоры или не вышел [из ДРСМД]", - посетовал Трамп.

"И мы не собираемся позволить им [России] нарушать ядерное соглашение [ДРСМД]. Мы единственные, кто остается в соглашении, и мы выполняем соглашение. Но Россия, к сожалению, не соблюдает его", - добавил президент, отметив, что военный бюджет США исчисляется "огромной суммой денег" в несколько сотен миллиардов долларов.

"Россия не придерживается соглашения [ДРСМД]. Мы собираемся расторгнуть соглашение. Затем мы собираемся разрабатывать вооружения [ракеты средней и меньшей дальности], если они [Россия] не поумнеют, и если другие не поумнеют и не скажут, что давайте не будем разрабатывать эти ужасные ядерные вооружения", - повторил глава государства в ответ на уточняющий вопрос СМИ. Он добавил, что в этом случае будет "чрезвычайно рад".

"Пока кто-то нарушает это соглашение, мы не будем единственными, кто его придерживается. Я думаю, вы это понимаете", - заключил глава Белого дома.