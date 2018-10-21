Двум испанским объектам Всемирного наследия угрожает разрушение

Объекты на средиземноморском побережье, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, находятся под угрозой разрушения из-за подъема уровня моря, который приведет к затоплению и эрозии почв.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в журнале Nature был опубликован доклад, в котором названо 47 объектов Всемирного наследия в 14 странах Средиземноморья, которым угрожает повышение уровня мирового океана. Исследователи считают, что памятники культуры и природы могут быть разрушены в течение этого столетия.

Два из перечисленных в докладе объекта расположены в Испании: Археологический комплекс Таррако в Таррагоне и Культурный ландшафт Серра-де-Трамунтана на острове Майорка. Древнеримские руины в Каталонии подвержены низкому риску затопления, но могут серьезно пострадать от эрозии почв, а для комплекса на Майорке установлена средняя степень риска затопления и высокая - эрозии.

По прогнозам экспертов, к 2100 году уровень Мирового океана значительно повысится и риски, связанные с затоплением, увеличатся на 50 процентов. В средиземноморском регионе наиболее уязвимы перед этим природным фактором объекты на побережье Адриатического моря в Италии и Хорватии. Эрозия почв, по подсчетам экспертов, вырастет на 13 процентов в ближайшие 80 лет, что скажется на памятниках, расположенных на побережье Испании, Турции и Израиля.

В числе самых уязвимых участков Средиземного моря, которые подвержены высокому риску по обоим критериям, выделяют Венецианский и Коринфский заливы, а также Габес.