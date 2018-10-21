Израиль открывает границу с Газой

Израиль возобновляет работу пунктов пропуска с сектором Газа, которые были закрыты четыре дня назад в ответ на палестинский ракетный обстрел, передает РИА Новости со ссылкой на властей анклава.

Израильские СМИ со ссылкой на министерство обороны объясняют открытие КПП "Эрез" и "Керем-Шалом" для прохода людей и транспортировки грузов снижением напряженности на границе, передает Day.Az.

"Израильская сторона сообщила нам, что в воскресение открывает КПП "Эрез" и "Керем-Шалом" для работы в нормальном режиме", - сообщил Комитет по гражданским делам сектора Газа.

Переход "Керем-Шалом" используется для транспортировки коммерческих и гуманитарных грузов, "Эрез" - для прохода людей. Израильтяне закрыли их в среду в ответ на ракету, которая попала в жилой дом в крупном городе Беер-Шеве.

Правящее в секторе Газа движение ХАМАС отмежевалось от обстрела и, как считают израильтяне, предприняло меры к сдерживанию агрессивных акций на подконтрольных территориях, включая сокращение масштабов пятничных протестов на границе.