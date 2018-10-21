Самолет ВВС США провел разведку у западных границ России

21 октября 2018 11:05

Стратегический самолет американских ВВС RC-135U провел разведку у побережья Мурманской области. Об этом сообщает авиационный ресурс PlaneRadar, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Самолет радиоэлектронной разведки, ВВС США Boeing RC-135U, рег. номер 64-14849, в акватории Баренцева моря, недалеко от Мурманской области", - говорится в тексте сообщения.

К сообщению также прикреплено изображение карты, на которой видно, что самолет с позывным LUIGI16 вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании.

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