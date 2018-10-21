Самолет ВВС США провел разведку у западных границ России
21 октября 2018 11:05 164
Стратегический самолет американских ВВС RC-135U провел разведку у побережья Мурманской области. Об этом сообщает авиационный ресурс PlaneRadar, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Самолет радиоэлектронной разведки, ВВС США Boeing RC-135U, рег. номер 64-14849, в акватории Баренцева моря, недалеко от Мурманской области", - говорится в тексте сообщения.
К сообщению также прикреплено изображение карты, на которой видно, что самолет с позывным LUIGI16 вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
20 Окт. 13:38 9 532
-
20 Окт. 14:09 4 810
-
20 Окт. 14:29 4 805
-
06:30 4 413
-
20 Окт. 13:21 3 751