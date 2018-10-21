Грозный принял огонь зимней Универсиады 2019 года

Огонь зимней Универсиады - 2019 приняли в Грозном, сообщает ТАСС.

Символ международного соревнования несли 1,4 км, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Торжественное мероприятие началось с территории Чеченского государственного университета, где был зажжен факел от огня, привезенного из Ставрополя", - гласит сообщение пресс-службы главы и правительства Чечни.

Право торжественного зажжения чаши огня получил чемпион России по комплексному единоборству Абдулкерим Эдилов.