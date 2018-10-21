Грозный принял огонь зимней Универсиады 2019 года
21 октября 2018 10:55 187
Огонь зимней Универсиады - 2019 приняли в Грозном, сообщает ТАСС.
Символ международного соревнования несли 1,4 км, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Торжественное мероприятие началось с территории Чеченского государственного университета, где был зажжен факел от огня, привезенного из Ставрополя", - гласит сообщение пресс-службы главы и правительства Чечни.
Право торжественного зажжения чаши огня получил чемпион России по комплексному единоборству Абдулкерим Эдилов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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