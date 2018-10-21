В аэропорту Шанхая у самолета при взлете лопнули шины - ФОТО
21 октября 2018 11:55 114
В аэропорту Шанхая при взлёте у самолёта Malaysia Airlines, который должен был вылететь из международного аэропорта Пудун в Куала-Лумпур, лопнули шины.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом сообщает китайская газета People's Daily, China.
Взлёт воздушного судна был прерван.
Пассажиров эвакуировали из самолёта.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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