В аэропорту Шанхая у самолета при взлете лопнули шины - ФОТО

В аэропорту Шанхая при взлёте у самолёта Malaysia Airlines, который должен был вылететь из международного аэропорта Пудун в Куала-Лумпур, лопнули шины.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом сообщает китайская газета People's Daily, China‏.

Взлёт воздушного судна был прерван.

Пассажиров эвакуировали из самолёта.