В Лондоне на марш, посвященный вопросу о Brexit, вышли 700 тыс. человек

В Лондоне состоялся самый масштабный, по оценкам организаторов, марш, посвященный вопросу о выходе Великобритании из ЕС.

Его участники потребовали от местных властей провести еще один референдум по поводу "заключительной сделки Brexit", передает Би-би-си.

Ранее подобное голосование исключила премьер-министр страны Тереза Мэй, сообщает Day.Az со ссылкой на Report.

Участники марша, как указывает телекомпания, прошли от Гайд-парка до Лондонской парламентской площади. В руках они несли плакаты и транспаранты с лозунгами "Brexit крадет мое будущее" и другими. Было много молодых семей, некоторые из них пришли с детьми, указывает Би-би-си.

По оценкам организаторов, в акции приняли участие 700 тыс. человек.