В Лондоне на марш, посвященный вопросу о Brexit, вышли 700 тыс. человек
21 октября 2018 12:11 63
В Лондоне состоялся самый масштабный, по оценкам организаторов, марш, посвященный вопросу о выходе Великобритании из ЕС.
Его участники потребовали от местных властей провести еще один референдум по поводу "заключительной сделки Brexit", передает Би-би-си.
Ранее подобное голосование исключила премьер-министр страны Тереза Мэй, сообщает Day.Az со ссылкой на Report.
Участники марша, как указывает телекомпания, прошли от Гайд-парка до Лондонской парламентской площади. В руках они несли плакаты и транспаранты с лозунгами "Brexit крадет мое будущее" и другими. Было много молодых семей, некоторые из них пришли с детьми, указывает Би-би-си.
По оценкам организаторов, в акции приняли участие 700 тыс. человек.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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