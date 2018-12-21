Ученые предложили новый метод борьбы с раком
Ученые Уральского федерального университета совместно с коллегами из Эдинбурга предложили новый способ борьбы с онкологическими заболеваниями, сообщается на сайте учебного заведения, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Исследователи смоделировали на компьютере поведение наночастиц - элементов магнитных материалов размером в сто раз меньше человеческого волоса.
Эксперты предположили, что частицы смогут вывести лечение рака на новый уровень.
"Воздействуя на частицы внешним магнитным полем, можно транспортировать лекарства точно к определенному участку организма. Если поместить такие частицы в специальное вещество, избирательно поглощаемое раковыми клетками, рентген даст контрастную картину ткани, пораженной опухолью", - объяснил профессор УрФУ Алексей Иванов.
Российский ученый отвечал за теоретическую часть эксперимента, его шотландский коллега Филип Кэмп - за его практическую реализацию на суперкомпьютере.
В ходе исследования Иванов и Кэмп опровергли классическую теорию Дебая, гласящую, что "коллективное поведение" частиц описывается суммой реакций каждой из них. Эксперимент показал, что элементы постоянно взаимодействуют и влияют друг на друга, а их "коллективное поведение" не сводится к сумме "индивидуальных" реакций.
"Если бы мы применили формулы Дебая при расчете периода и интенсивности локального нагрева опухоли, то дали бы противоположный прогноз и необходимого наилучшего эффекта не получили", - объяснил Иванов.
Теперь исследователи планируют провести ряд лабораторных испытаний, чтобы подтвердить новую теорию.
Саудовская Аравия провела реформу разведслужбы
Немецкого «журналиста года» поймали на выдумывании репортажей - ФОТО
В аэропортах Германии объявили угрозу из-за риска теракта
В Каспийском море тонет иранское торговое судно
Саудовская Аравия провела реформу разведслужбы
Немецкого «журналиста года» поймали на выдумывании репортажей - ФОТО
В аэропортах Германии объявили угрозу из-за риска теракта
В Каспийском море тонет иранское торговое судно
Помпео рассказал, как Трамп принимал решение о выводе войск из Сирии
Талибы признали невозможность военного решения кризиса в Афганистане
Lənkəranda itkin düşən 17 yaşlı oğlanı polis tapdı
Нетаньяху и Трамп обсудили борьбу с Ираном
Премьер Франции встретится с "желтыми жилетами"
Маколей Калкин снялся в рождественской рекламе Google - ВИДЕО
Катар вырастит уникальный газон для ЧМ-2022
США и Великобритания обвинили Китай в совершении хакерских атак
В Баку открылась экспозиция старинных кялагаи - ФОТО
В адрес Президента Ильхама Алиева поступают поздравления - ОБНОВЛЕНО
Apple уберет с полок магазинов в Германии iPhone 7 и 8
Израильские войска начали уничтожать туннели на границе с Ливаном
Энтони Джошуа наградили орденом Британской империи
Матчи клубов НБА впервые пройдут в Индии
-
20 Дек. 10:57 3 394
-
20 Дек. 12:47 3 372
-
20 Дек. 11:58 3 265
-
20 Дек. 20:17 3 177
-
20 Дек. 13:18 2 929