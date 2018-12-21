Ученые предложили новый метод борьбы с раком

Ученые Уральского федерального университета совместно с коллегами из Эдинбурга предложили новый способ борьбы с онкологическими заболеваниями, сообщается на сайте учебного заведения, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



Исследователи смоделировали на компьютере поведение наночастиц - элементов магнитных материалов размером в сто раз меньше человеческого волоса.



Эксперты предположили, что частицы смогут вывести лечение рака на новый уровень.



"Воздействуя на частицы внешним магнитным полем, можно транспортировать лекарства точно к определенному участку организма. Если поместить такие частицы в специальное вещество, избирательно поглощаемое раковыми клетками, рентген даст контрастную картину ткани, пораженной опухолью", - объяснил профессор УрФУ Алексей Иванов.

Российский ученый отвечал за теоретическую часть эксперимента, его шотландский коллега Филип Кэмп - за его практическую реализацию на суперкомпьютере.



В ходе исследования Иванов и Кэмп опровергли классическую теорию Дебая, гласящую, что "коллективное поведение" частиц описывается суммой реакций каждой из них. Эксперимент показал, что элементы постоянно взаимодействуют и влияют друг на друга, а их "коллективное поведение" не сводится к сумме "индивидуальных" реакций.



"Если бы мы применили формулы Дебая при расчете периода и интенсивности локального нагрева опухоли, то дали бы противоположный прогноз и необходимого наилучшего эффекта не получили", - объяснил Иванов.



Теперь исследователи планируют провести ряд лабораторных испытаний, чтобы подтвердить новую теорию.

