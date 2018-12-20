Премьер Франции встретится с "желтыми жилетами"

Премьер министр Франции Эдуар Филипп намерен встретиться в пятницу с представителями движения "желтые жилеты" в департаменте Верхняя Вьенна на западе страны. Об этом в четверг сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на канцелярию правительства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Несмотря на уступки со стороны правительства, некоторые лидеры движения призывают сторонников в шестой раз выйти на улицы в субботу 22 декабря. Так, один из активистов движения - Эрик Друэ - разместил пост на своей странице в Facebook, в котором призвал перенести протесты из Парижа в департамент Ивлин, где находится дворцово-парковый комплекс Версаль. В результате этого руководство комплекса приняло решение о его закрытии 22 декабря.

Манифестации "желтых жилетов", протестующих против роста цен и увеличения налогов, проходят во Франции с 17 ноября. Число акций, устроенных манифестантами, измеряется тысячами. В стране уже пять раз по субботам были проведены общенациональные дни протеста, которые сопровождались массовыми столкновениями радикалов с полицией в Париже, Бордо, Нанте и ряде других городов.